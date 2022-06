Lazio, Leodori: mi candido a primarie di centrosinistra (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Ora è ufficiale. Daniele Leodori si candida alle primarie del centrosinistra che dovranno individuare il candidato alla presidenza della Regione Lazio, dopo il decennio di Nicola Zingaretti, alle elezioni che si svolgeranno la prossima primavera. Il vicepresidente della Regione ha annunciato la sua scelta nel corso di un evento allo Chalet al laghetto dell’Eur a Roma alla presenza di tante personalità politiche e civiche del territorio, e del mondo dell’imprenditoria, come il presidente del Car, Massimo Pallottini, e il presidente di Confesercenti Roma, Valter Giammaria. “Mi candido alle primarie, darò il mio contributo insieme a tanti amministratori, personalità e gente comune che hanno scelto di fare questo percorso insieme a me- ha detto Leodori- Sono a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Ora è ufficiale. Danielesi candida alledelche dovranno individuare il candidato alla presidenza della Regione, dopo il decennio di Nicola Zingaretti, alle elezioni che si svolgeranno la prossima primavera. Il vicepresidente della Regione ha annunciato la sua scelta nel corso di un evento allo Chalet al laghetto dell’Eur a Roma alla presenza di tante personalità politiche e civiche del territorio, e del mondo dell’imprenditoria, come il presidente del Car, Massimo Pallottini, e il presidente di Confesercenti Roma, Valter Giammaria. “Mialle, darò il mio contributo insieme a tanti amministratori, personalità e gente comune che hanno scelto di fare questo percorso insieme a me- ha detto- Sono a ...

Advertising

tempoweb : Il #Pd fa la prima mossa nel #Lazio #Leodori sfida #DAmato per la poltrona di #Zingaretti #regionelazio #8giugno… - Etrurianews : CIVITAVECCHIA – “Civitavecchia più sostenibile, più solidale, più competitiva”, è la formula che sintetizza l’obiet… - LavoroLazio_com : Lazio, Lombardi-Leodori: 'Ecco il Piano di Transizione Ecologica di Civitavecchia' Al via da oggi fino al prossimo… - LazioInnova : ???? Domani 7 giugno, alle 10, verrà presentato il Piano di Transizione Ecologica di Civitavecchia 2022-2026. Pren… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Per le primarie di centrosinistra del Lazio è già in campo l'assessore alla Sanità, D'Amato. A giorni si candiderà anche i… -