Kickboxing, Elisabetta Canalis salirà sul ring (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non solo showgirl e influencer: Elisabetta Canalis ha deciso di combattere sul ring. L'ex velina di Striscia la notizia si batterà in un incontro di Kickboxing sabato 18 giugno a Torino. Il match si terrà durante la Night of Kick and Punch all'interno della Reggia Venaria. L'avversaria sarà Rachele Muratori, bolognese, 21 anni, della quale gli organizzatori dell'incontro non hanno fornito altre notizie. Ma c'è da giurarci: ne vedremo delle belle. La passione di Elisabetta Canalis per gli sport di combattimento Elisabetta Canalis pratica il Kickboxing da molto tempo, ma finora non si era mai battuta sul serio. Tuttavia, è fiduciosa: sono anni che si allena ed è convinta di poter battere la sua avversaria.

