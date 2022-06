Il salario minimo è una boiata (Di mercoledì 8 giugno 2022) 00:00 Guerra Ucraina, Medved contro l’Occidente e tutti i giornali lo paragonano a Bin Laden. 01:58 Massimo Gramellini e le violiniste russe che non possono suonare a Gorizia. Razzismo allo stato puro! 05:00 I russi come l’Isis anche se Putin è stato quello che più l’ha combattutto. 06:00 La lista di proscrizione del Corriere, una figuraccia che nessuno si vuole intestare. 06:43 L’incontro in Turchia di Lavrov e le ragioni per il Domani. 07:52 salario minimo, inizia la tarantella retorica sulla balla colossale, dice bene Dario Di Vico sul Foglio che diventerà come la povertà abolita dal balcone. 13:12 La Verità sulla bomba immigrati dopo i fatti di Peschiera. 14:08 Oggi rischia di morire, grazie a quei fenomeni della Commissione europea, l’auto a motore endotermico e con questa un bel pezzo di industria europea. 17:00 Parola ai commensali. 17:34 ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 giugno 2022) 00:00 Guerra Ucraina, Medved contro l’Occidente e tutti i giornali lo paragonano a Bin Laden. 01:58 Massimo Gramellini e le violiniste russe che non possono suonare a Gorizia. Razzismo allo stato puro! 05:00 I russi come l’Isis anche se Putin è stato quello che più l’ha combattutto. 06:00 La lista di proscrizione del Corriere, una figuraccia che nessuno si vuole intestare. 06:43 L’incontro in Turchia di Lavrov e le ragioni per il Domani. 07:52, inizia la tarantella retorica sulla balla colossale, dice bene Dario Di Vico sul Foglio che diventerà come la povertà abolita dal balcone. 13:12 La Verità sulla bomba immigrati dopo i fatti di Peschiera. 14:08 Oggi rischia di morire, grazie a quei fenomeni della Commissione europea, l’auto a motore endotermico e con questa un bel pezzo di industria europea. 17:00 Parola ai commensali. 17:34 ...

VittorioSgarbi : Mi pare che il dibattito sul "salario minimo", in questo momento, sia da marziani. Il problema è come creare lavor… - elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - DavideMMoro : RT @vfeltri: Tutti ora parlano del salario minimo, a me invece interessa solo il salario massimo - CiMancavo : @Zziagenio78 SALARIO MINIMO PAESI EUROPEI: ????: 12,38 €/ora ???? : 12 €/ora ???? : 10,15 €/ora ????: 10,14 €/ora ????: 10,1… -