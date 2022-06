I look di Bella Thorne sul red carpet (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bella Thorne è un’attrice americana che ha catturato l’interesse degli italiani per via della sua relazione – poi naufragata – con Benjamin Mascolo. Sul red carpet, così come su Instagram, sa sempre come lasciare il segno. Bella Thorne, all’anagrafe AnnaBella Avery, negli ultimi anni ha conquistato il cuore degli italiani soprattutto perché legata a Benjamin Mascolo, del duo Benji&Fede. La loro relazione ha stregato i tabloid internazionali e c’era chi già sognava un matrimonio all’italiana per la Bella attrice americana. La loro storia d’amore è terminata prima di arrivare all’altare. I due avevano festeggiato il fidanzamento con un party in perfetto stile Bella Thorne ma, a distanza di un anno, hanno annunciato la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 giugno 2022)è un’attrice americana che ha catturato l’interesse degli italiani per via della sua relazione – poi naufragata – con Benjamin Mascolo. Sul red, così come su Instagram, sa sempre come lasciare il segno., all’anagrafe AnnaAvery, negli ultimi anni ha conquistato il cuore degli italiani soprattutto perché legata a Benjamin Mascolo, del duo Benji&Fede. La loro relazione ha stregato i tabloid internazionali e c’era chi già sognava un matrimonio all’italiana per laattrice americana. La loro storia d’amore è terminata prima di arrivare all’altare. I due avevano festeggiato il fidanzamento con un party in perfetto stilema, a distanza di un anno, hanno annunciato la ...

