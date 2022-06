Gattuso: «Non sono razzista né sessista, le accuse sui social network mi fanno soffrire» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gennaro Gattuso non si sente razzista. E in un’intervista rilasciata oggi a Walter Veltroni e pubblicata sul Corriere della Sera risponde alle accuse che girano dall’anno scorso, quando i tifosi del Tottenham fecero partire un boicottaggio virtuale che gli costò la panchina degli Spurs. «sono molto diverso da come vengo descritto da dodici mesi a questa parte. Si prendono dichiarazioni di anni diversi, le si isola dal contesto e si imbastiscono processi con l’obiettivo di delegittimare una persona, una vita. I tribunali sono cose serie: qualcuno accusa, qualcuno difende, qualcuno giudica. Qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello», dice oggi. Le accuse e la difesa A Gattuso viene rimproverata una frase del 2008, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gennaronon si sente. E in un’intervista rilasciata oggi a Walter Veltroni e pubblicata sul Corriere della Sera risponde alleche girano dall’anno scorso, quando i tifosi del Tottenham fecero partire un boicottaggio virtuale che gli costò la panchina degli Spurs. «molto diverso da come vengo descritto da dodici mesi a questa parte. Si prendono dichiarazioni di anni diversi, le si isola dal contesto e si imbastiscono processi con l’obiettivo di delegittimare una persona, una vita. I tribunalicose serie: qualcuno accusa, qualcuno difende, qualcuno giudica. Qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello», dice oggi. Lee la difesa Aviene rimproverata una frase del 2008, ...

