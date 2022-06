Covid, nella Bergamasca continua la discesa della curva: i dati settimanali Ats (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il report Il tasso di incidenza nella settimana compresa tra l’1 e il 7 giugno è di 85 nuovi casi. Nessun Ambito territoriale Covid-free. L’Ats: «Prosegue il trend di decrescita della curva, Bergamo resta la provincia lombarda con il tasso d’incidenza più bassa. Ma continuare a rispettare le misure di prevenzione». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il report Il tasso di incidenzasettimana compresa tra l’1 e il 7 giugno è di 85 nuovi casi. Nessun Ambito territoriale-free. L’Ats: «Prosegue il trend di decrescita, Bergamo resta la provincia lombarda con il tasso d’incidenza più bassa. Mare a rispettare le misure di prevenzione».

