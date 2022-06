Berrettini-Albot oggi, ATP Stoccarda 2022: orario, canale tv, programma in chiaro, streaming (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo uno stop di quasi tre mesi, torna in campo oggi Matteo Berrettini. Il numero 1 d’Italia fa il proprio debutto nella stagione su erba, quella che l’anno scorso lo ha proclamato campione del Queen’s e finalista a Wimbledon, contro il moldavo Radu Albot in quel di Stoccarda. Il romano, che proprio nella città tedesca ha vinto il suo primo torneo ATP sui prati, ha già incontrato e battuto per due volte il suo avversario odierno. Entrambi i precedenti risalgono al 2018, con un Berrettini in crescita, che nel giro di poche settimane sconfisse Albot a Gstaad e a Kitzbühel. L’azzurro, da testa di serie numero 2, ha usufruito di un bye al primo turno, mentre il moldavo, dopo essersi qualificato a spese del tedesco Oscar Moraing e del francese Quentin Halys, ha eliminato il portoghese Joao ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo uno stop di quasi tre mesi, torna in campoMatteo. Il numero 1 d’Italia fa il proprio debutto nella stagione su erba, quella che l’anno scorso lo ha proclamato campione del Queen’s e finalista a Wimbledon, contro il moldavo Raduin quel di. Il romano, che proprio nella città tedesca ha vinto il suo primo torneo ATP sui prati, ha già incontrato e battuto per due volte il suo avversario odierno. Entrambi i precedenti risalgono al 2018, con unin crescita, che nel giro di poche settimane sconfissea Gstaad e a Kitzbühel. L’azzurro, da testa di serie numero 2, ha usufruito di un bye al primo turno, mentre il moldavo, dopo essersi qualificato a spese del tedesco Oscar Moraing e del francese Quentin Halys, ha eliminato il portoghese Joao ...

