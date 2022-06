Basket | Olimpia Milano | Shields | “Difficile vincere qui | ora ritroviamo le energie”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la vittoria arrivata in Gara 1 delle finali scudetto di Serie A ditra Virtus Bologna e, l’MVP del match (18 punti e 6 rimbalzi), il biancorosso Shavonha così parlato: “E’ sempregiocare e soprattuttoa Bologna. Ci siamo parlati nello spogliatoio, volevamo portare a casa questa vittoria e lo abbiamo fatto. Ora bisogna recuperare in fretta leperché venerdì si torna subito in campo. Puntiamo aanche Gara 2”. SportFace.

- fanpage: Virtus Bologna-Olimpia Milano: 62-66 il punteggio finale di un match combattuto palla su palla. Milano parte bene e si aggiudica Gara-1

Finisce 62 - 66, una vittoria meritata per l'Olimpia Milano che ha chiuso subito i rifornimenti ai big... Teodosic 16, Shengelia 11, Sampson 9 Milano: Shields 18, Datome 13, Hines 10. Nel terzo quarto l'Olimpia Milano piazza l'allungo sulla Virtus Bologna. La gara 1 della finale scudetto del campionato di Serie A di basket va all'Olimpia Milano. La squadra di Coach Ettore Messina riesce subito infatti a sbancare il parquet della Virtus Bologna per 66-62. Serve la versione da combattimento dell'Olimpia per espugnare Bologna, ma inizia nel modo migliore l'avventura della finale scudetto per l'Armani.