Aumento mortalità a Roma e Milano per inquinamento (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aumento rischio mortalità a Roma e Milano per alte temperature e inquinamento – Secondo uno studio pubblicato su Science Direct, il rischio mortalità al 2050 è in Aumento Roma e Milano, rispettivamente dell’8% e del 6%, per effetto di una combinazione di temperature crescenti, dovute al cambiamento climatico, e della concentrazione di inquinanti nell’aria, come l’ozono e il PM10. La ricerca è frutto della collaborazione di 11 ricercatori Enea provenienti da quattro diversi laboratori: ‘Modelli e Tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi naturali’, ‘Modellistica Climatica e Impatti’, ‘inquinamento Atmosferico’ e ‘Salute e Ambiente’.. “Per il nostro studio – spiega Maurizio Gualtieri, ricercatore ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022)rischioper alte temperature e– Secondo uno studio pubblicato su Science Direct, il rischioal 2050 è in, rispettivamente dell’8% e del 6%, per effetto di una combinazione di temperature crescenti, dovute al cambiamento climatico, e della concentrazione di inquinanti nell’aria, come l’ozono e il PM10. La ricerca è frutto della collaborazione di 11 ricercatori Enea provenienti da quattro diversi laboratori: ‘Modelli e Tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi naturali’, ‘Modellistica Climatica e Impatti’, ‘Atmosferico’ e ‘Salute e Ambiente’.. “Per il nostro studio – spiega Maurizio Gualtieri, ricercatore ...

Advertising

petergomezblog : Mortalità in aumento a Roma e Milano: nel 2050 fino a 8% in più. “Colpa di agenti inquinanti e temperature in rialz… - Piero42395724 : RT @valeangelsback: Steve Kirsch: 'Come si può spiegare un aumento del 50% della mortalità per tutte le cause dopo il lancio dei VACCINI ch… - LuciaDeVivo2 : RT @BracaliM: Mortalità in aumento a Roma e Milano: nel 2050 fino a 8% in più. “Colpa di agenti inquinanti e temperature in rialzo” https:/… - LuigiAssecasa : RT @BracaliM: Mortalità in aumento a Roma e Milano: nel 2050 fino a 8% in più. “Colpa di agenti inquinanti e temperature in rialzo” https:/… - LuigiAssecasa : RT @Paolo__Ferrara: A Roma rischio mortalità in aumento dell'8% per cambiamento climatico e concentrazione di inquinanti nell'aria PM10 ste… -