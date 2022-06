Advertising

TV7Benevento : Amministrative: fonti governo, 'ai seggi mascherina fortemente raccomandata' - - Candid_S_Voce : Elezioni e armi all'Ucraina: le prossime, decisive sfide del Movimento 5 Stelle - - fisco24_info : Elezioni e armi all'Ucraina: le prossime, decisive sfide del Movimento 5 Stelle: AGI - Le elezioni amministrative o… -

OlbiaNotizie

...4.000di informazione e 2 miliardi di contenuti provenienti dai social network. Il 12 giugno si vota anche per rinnovare le amministrazioni di 795 comuni italiani. Le elezioni, ...... botta e risposta tra Salvini e Meloni A pochi giorni dallela tensione tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni non accenna a diminuire. Non a caso, riferisconodella coalizione, non ... Amministrative: fonti governo, 'ai seggi mascherina fortemente raccomandata' Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Per gli elettori al voto nella prossima tornata amministrativa e referendaria le mascherine al seggio saranno fortemente ...Emerge una verità differente dall'analisi condotta negli ultimi 30 giorni da Volocom sulla base di dati di stampa, web e social attraverso le tecnologie di Media Monitoring che interrogano e elaborano ...