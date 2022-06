Amministrative | Foggetta | ' io antisemita? Mi sono già scusato | ora denuncio' **

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Milano, 8 giu. (Adnkronos) - L'appuntamento con le elezioni amministrative si avvicina e monta la polemica su alcuni post riguardanti lo Stato di Israele, ritenuti antisemiti, pubblicati alcuni anni fa sui social da Michele, candidato di centrosinistra a sindaco della cittadina milanese di Sesto San Giovanni. Post cheapparsi nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa e che gli hanno scatenato contro una serie di proteste, oltre ad accuse di antisemitismo. Lui non ci sta e annuncia di aver sporto denuncia: "Al momento ho presentato una denuncia a carico di ignoti - spiegaall'Adnkronos- ho messo tutto in mano alla polizia, in modo che siano loro a capire come muoversi, rispetto ai capi d'accusa e ai responsabili. Certo è -aggiunge- che non mi era mai capitato di finire in una cosa del genere e spero che non ...