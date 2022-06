A Napoli tre ragazzini in fuga hanno sparato contro gli agenti che li inseguivano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - In tre su uno scooter, il più grande 16 anni, il più piccolo 14 appena compiuti, l'altro 15 anni. Armati di pistolaseminato il panico tra le vie trafficate della città,la polizia e alla fine si sono schiantatiun'auto in sosta. Una scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona del tribunale di. I tre sono stati arrestati dopo un tentativo di rapina in un supermercato di via Cairoli. Quando glidel commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti dopo una segnalazione,visto i tre insullo scooter. Il titolare del supermercato ha raccontato che due ragazzi, uno dei quali armato,provato a prendere l'incasso, ma che la sua reazione li ha fatti allontanare. I ...

Hanno 14, 15 e 16 anni e, dopo aver tentato una rapina in un supermercato, sono stati intercettati da una pattiglia di 'falchi' e catturati ...