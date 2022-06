Ultime Notizie – Roma, 43enne morta per mix di droghe: arrestato pusher (Di martedì 7 giugno 2022) Un 51enne del Trinidad e Tobago, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato a Roma con l’accusa di aver venduto la dose letale di eroina a una 43enne Romana morta in via Brisse, zona Portuense. Ieri pomeriggio, dopo l’indagine coordinata dal Procuratore aggiunto Giovanni Conzo, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, accusato di morte come conseguenza di altro delitto e di spaccio di sostanze stupefacenti. La morte della donna risale allo scorso 23 aprile quando era stata trovata cadavere dopo essersi iniettata un mix letale di droghe. Dalla ricostruzione degli ultimi istanti di vita della donna, i carabinieri di Trastevere, analizzando i telefoni cellulari della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Un 51enne del Trinidad e Tobago, senza fissa dimora e con precedenti, è statocon l’accusa di aver venduto la dose letale di eroina a unanain via Brisse, zona Portuense. Ieri pomeriggio, dopo l’indagine coordinata dal Procuratore aggiunto Giovanni Conzo, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, accusato di morte come conseguenza di altro delitto e di spaccio di sostanze stupefacenti. La morte della donna risale allo scorso 23 aprile quando era stata trovata cadavere dopo essersi iniettata un mix letale di. Dalla ricostruzione degli ultimi istanti di vita della donna, i carabinieri di Trastevere, analizzando i telefoni cellulari della ...

