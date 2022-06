(Di martedì 7 giugno 2022)27 persone sono morte in pesanti combattimenti tra comunità nell'ovest e nel sud delcon decine di feriti, riferiscono i cittadini locali, mentre l'inviato dell'Onu nel Paese esprime la ...

Advertising

Gabenewsinfo : Sudan: almeno 27 morti in separati scontri inter-comunitari - Africa - ANSA - CampagneinLotta : RT @cstn84: #Sudan, sono passati 3 anni dal massacro compiuto da militari e miliziani ora al potere dopo il colpo di stato. Almeno 120 pe… - cstn84 : #Sudan, sono passati 3 anni dal massacro compiuto da militari e miliziani ora al potere dopo il colpo di stato. A… -

Agenzia ANSA

27 persone sono morte in pesanti combattimenti tra comunità nell'ovest e nel sud delcon decine di feriti, riferiscono i cittadini locali, mentre l'inviato dell'Onu nel Paese esprime la ......Sono 11 i paesi colpiti da10 eventi climatici estremi negli ultimi anni: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Kenya, Niger, Somalia, Sude ... Sudan: almeno 27 morti in separati scontri inter-comunitari - Africa Almeno 27 persone sono morte in pesanti combattimenti tra comunità nell'ovest e nel sud del Sudan con decine di feriti, riferiscono i cittadini locali, mentre l'inviato dell'Onu nel Paese esprime la p ...Sono 11 i Paesi colpiti da almeno 10 eventi climatici estremi negli ultimi anni: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Kenya, Niger, Somalia, Sud Sudan e Z ...