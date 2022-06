Scaletta di Vasco a Napoli il 7 giugno | parcheggi | orari e ingressi Stadio Maradona

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 giugno 2022)oggi, martedì 7: è il grande giorno del concerto alloDiego Armando, exSan Paolo. In questo articolo tutti i dettagli utili per assistere al concerto e le informazioni per raggiungere locon i mezzi pubblici e privati, inclusi iove lasciare il proprio veicolo. L’apertura dei cancelli è fissata alle ore 15.30 ma il concerto non inizierà prima delle ore 21.20. Dalle ore 19.00 ci saranno dei gruppi in apertura dello spettacolo. Chi avesse bisogno di recarsi al box office, in cassa, potrà farlo dalle ore 15.00. Allo, per il concerto di, glisono assegnati in base ...