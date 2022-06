(Di martedì 7 giugno 2022) Malati in barella per giorni e reparti in affanno. Il caso del gruppo di 211 pazienti: da soli hanno fatto registrare 1.850 ingressi. Giuffrida (San Martino): “Filtri da rivedere”. Medici dagli Stati Uniti per il Galliera. La regione stabilizza 700precari

Advertising

ilsecoloxix : #Sanità, l’#allarme degli #operatori: “Troppi accessi inutili ai #prontosoccorso”. Malati in #barella per giorni e… - _amblav : L’OMS presenta i dati sull’impatto ambientale dell’industria del tabacco: L’Organizzazione Mondiale della Sanità, i… - infoitinterno : Ucraina, l'allarme Oms: '269 attacchi alla sanità' - Ione_Ferranti : RT @AlessLongo: Epidemie, predirne l’evoluzione con l’intelligenza artificiale: a che punto siamo: L'allarme Oms sull'aumento dei casi di v… - AlessLongo : Epidemie, predirne l’evoluzione con l’intelligenza artificiale: a che punto siamo: L'allarme Oms sull'aumento dei c… -

Il Secolo XIX

è stato lanciato dai suoi compagni […] In Primo ...con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna e che per tutta'...] Navigazione articoli, via libera Giunta a Protocollo d'...A MARIUPOL ÈCOLERA, SI TEME UNA NUOVA CATASTROFE Le aree ... Ribadisco: per arrivare alla pace non basta'apertura dell'... Il Kyiv Indipendent, citando il ministero dellaucraino, ... Sanità, l'allarme degli operatori: “Troppi accessi inutili ai pronto soccorso”