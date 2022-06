Questi soldati non hanno per sbaglio bruciato la bandiera olandese invece di quella russa (Di martedì 7 giugno 2022) Il 22 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra alcuni soldati con tuta mimetica e passamontagna mentre bruciano una bandiera dell’Olanda. Lo scatto è accompagnato dal messaggio «Fuck Russia» (in italiano, Russia vaffancu**). L’immagine è accompagnata dal testo: «Il nazismo del cervello supera tutti i confini. Volevano bruciare la bandiera russa, hanno bruciato quella olandese. Bravissimi». Si tratta di un’immagine risalente al 2016, decontestualizzata e che veicola una notizia falsa. L’immagine è in realtà lo screenshot di un filmato pubblicato il 18 gennaio 2016 su YouTube e intitolato (in lingua ucraina) “Appello dei combattenti AZOV ai Paesi Bassi in merito al referendum su UE-Ucraina”. Il video ha una durata ... Leggi su facta.news (Di martedì 7 giugno 2022) Il 22 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra alcunicon tuta mimetica e passamontagna mentre bruciano unadell’Olanda. Lo scatto è accompagnato dal messaggio «Fuck Russia» (in italiano, Russia vaffancu**). L’immagine è accompagnata dal testo: «Il nazismo del cervello supera tutti i confini. Volevano bruciare la. Bravissimi». Si tratta di un’immagine risalente al 2016, decontestualizzata e che veicola una notizia falsa. L’immagine è in realtà lo screenshot di un filmato pubblicato il 18 gennaio 2016 su YouTube e intitolato (in lingua ucraina) “Appello dei combattenti AZOV ai Paesi Bassi in merito al referendum su UE-Ucraina”. Il video ha una durata ...

