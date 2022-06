Petrolio: in calo a New York a 118,27 dollari (Di martedì 7 giugno 2022) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,28% a 118,27 dollari al barile. . 7 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,28% a 118,27al barile. . 7 giugno 2022

Advertising

becca22cr7 : @emmevilla a cui si aggiunge il calo di acquisto di petrolio, che riescono solo in parte a rivendere altrove ma a prezzi cmq più bassi - Ve10Ve_Ghost : RT @KTonkova: La tendenza è chiara: i ricavi dell'energia sono in aumento e gli altri sono in calo. Ora i nostri due terzi del bilancio fed… - Ve10Ve_Ghost : RT @KTonkova: - Se i ricavi del petrolio e del gas diminuiranno, comincerà a essere scritta questa 'storia diversa'? +Di nuovo è più compl… - fisco24_info : Petrolio: in calo a New York a 118,27 dollari: Quotazioni perdono lo 0,28% - ansa_economia : Prezzi guerra: petrolio e gas in netta flessione. In calo anche il grano dopo accordo per sbloccare crisi #ANSA -