Märtha Louise di Norvegia va a nozze con lo sciamano Durek Verrett

Advertising

la Repubblica

Marthadi Norvegia presenta il suo "boyfriend" Shaman Durek guarda le foto Leggi anche › Marthadi Norvegia ha trovato l'amore: nozze in vista con il guru Shaman Durek Martha ...L'anno scorso Märthaha rivelato che si sarebbe trasferita in California per stare più vicina al suo fidanzato. Tuttavia, ha dichiarato che per il momento vivono ancora separati: 'Abbiamo ... La principessa Märtha Louise di Norvegia sposa il suo sciamano: "Vogliamo cambiare il mondo attraverso il ...