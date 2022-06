Luca Daffrè fa colpo su Soleil, che fa una rivelazione dopo L’Isola (Di martedì 7 giugno 2022) Ieri sera Soleil Sorge ha fatto il suo comeback a L’Isola dei Famosi. L’ex gieffina si è cimentata nella prova dell’uomo vitruviano e – come prevedibile – ha stracciato Luca Daffrè, confermandosi una vera amazzone. Durante la puntata Ilary Blasi ha chiesto alle due piratesse un’opinione e un voto per i maschi delL’Isola e la Sorge ha dato un 8 ad Edoardo e Nicolas e un bel 9 a Luca: “Che dire, ha una bella personalità, sportivo forte. Dai a lui darei un bel 9, per dargli spazio per migliorare. A Vera piacciono più contorti e tormentati, a me no. Io ho chiuso con i casi umani e quindi Luca Daffrè per me va benissimo“. Che dire, Soleil è una vera buongustaia… Soleil “ io ho chiuso con i casi umani quindi ... Leggi su biccy (Di martedì 7 giugno 2022) Ieri seraSorge ha fatto il suo comeback adei Famosi. L’ex gieffina si è cimentata nella prova dell’uomo vitruviano e – come prevedibile – ha stracciato, confermandosi una vera amazzone. Durante la puntata Ilary Blasi ha chiesto alle due piratesse un’opinione e un voto per i maschi dele la Sorge ha dato un 8 ad Edoardo e Nicolas e un bel 9 a: “Che dire, ha una bella personalità, sportivo forte. Dai a lui darei un bel 9, per dargli spazio per migliorare. A Vera piacciono più contorti e tormentati, a me no. Io ho chiuso con i casi umani e quindiper me va benissimo“. Che dire,è una vera buongustaia…“ io ho chiuso con i casi umani quindi ...

Isola dei Famosi, impazza la 'donna vitruviana hot' Soleil Sorge Lo sfidante e possente Luca Daffr è ha fatto il possibile per rimanere in gara, ma la showgirl una ... Il povero Daffrè alla fine ha mollato e la vincitrice Soleil con una capriola si è poi tuffata ... Isola dei Famosi 2022, pagelle 22a puntata/ Maccarini vs Estefania, Soleil svela Luca Daffrè questa sera si è riappropriato della collana da Leader che durante la scorsa settimana gli era stata tolta per aver infranto le regole (Voto 7). Una puntata felice per Edoardo Tavassi ... Lo sfidante e possenteDaffr è ha fatto il possibile per rimanere in gara, ma la showgirl una ... Il poveroalla fine ha mollato e la vincitrice Soleil con una capriola si è poi tuffata ...questa sera si è riappropriato della collana da Leader che durante la scorsa settimana gli era stata tolta per aver infranto le regole (Voto 7). Una puntata felice per Edoardo Tavassi ...