Isola dei Famosi 2022, dubbi sulle prove: Soleil Sorge conosceva le risposte? (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo settimane in Honduras senza mai entrare nel vivo dei giochi, Soleil Sorge e Vera Gemma hanno finalmente messo piede sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi in qualità di ospiti nonché piratesse. Le due si sono rese protagoniste di alcune prove per determinare diverse dinamiche della ciurma, quali ricompensa e immunità. Ad attirare l’attenzione è stata naturalmente la showgirl italo-americana, la quale ha superato praticamente tutte le prove sollevando un grosso dubbio. Isola dei Famosi 2022, Nick ha minacciato Nicolas? La testimonianza di Edoardo Cresce la tensione intorno ai naufraghi dopo l'ultima rivelazione del fratello di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo settimane in Honduras senza mai entrare nel vivo dei giochi,e Vera Gemma hanno finalmente messo piede sulla spiaggia dell’deiin qualità di ospiti nonché piratesse. Le due si sono rese protagoniste di alcuneper determinare diverse dinamiche della ciurma, quali ricompensa e immunità. Ad attirare l’attenzione è stata naturalmente la showgirl italo-americana, la quale ha superato praticamente tutte lesollevando un grossoo.dei, Nick ha minacciato Nicolas? La testimonianza di Edoardo Cresce la tensione intorno ai naufraghi dopo l'ultima rivelazione del fratello di ...

Advertising

Elena04070657 : RT @Esagerataxxx: Più che share, tendenze, prove vinte, meme ecc, per me conta vederla così felice e così soddisfatta di “essersi buttata”.… - RobyeBlue : RT @lilcutiegremlin: Non Soleil guest star per una sola puntata in cui si è tuffata da un elicottero, ha riconfermato il suo record dei rec… - Gabriel67992946 : @catiuz92 Il secondo motivo per seguire l’isola dei famosi il primo? I magnifici paesaggi - mariacr48632475 : RT @Solearmy22: Lunedì 6 giugno con soleil come guest star l isola fa record stagionale di ascolti e uno share oltre il 20% Lei la leggend… - MartinaViotto2 : RT @Solearmy22: Lunedì 6 giugno con soleil come guest star l isola fa record stagionale di ascolti e uno share oltre il 20% Lei la leggend… -