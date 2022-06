Il Galles ai Mondiali è il terzo incomodo di un intrigo internazionale (Di martedì 7 giugno 2022) È successo di nuovo. Il mondo aspetta l’altra squadra, al Mondiale ci finisce il Galles. Ma non chiamatelo guastafeste. Il diritto a festeggiare “il più grande risultato dei nostri 146 anni di storia calcistica”, Gareth Bale dixit, è il limpido frutto del campo. Una sola traiettoria sporca, nella notte dello spareggio: la punizione dell’ex stella del Real Madrid, deviata fatalmente nella propria porta dal capitano ucraino Yarmolenko. Tutto il resto sa di fair play autentico, più che buonista. Prima del calcio d’inizio, l’intero Cardiff city stadium a omaggiare la nazionale ucraina, con i suoi 2.000 sostenitori al seguito. E al fischio finale la corsa dei giocatori Gallesi: in primis verso il settore ospiti, lungo strascico di applausi. Tutti, perfino l’arbitro spagnolo Lahoz, vanno a consolare Zinchenko e compagni. Per loro c’era in palio qualcosa di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) È successo di nuovo. Il mondo aspetta l’altra squadra, al Mondiale ci finisce il. Ma non chiamatelo guastafeste. Il diritto a festeggiare “il più grande risultato dei nostri 146 anni di storia calcistica”, Gareth Bale dixit, è il limpido frutto del campo. Una sola traiettoria sporca, nella notte dello spareggio: la punizione dell’ex stella del Real Madrid, deviata fatalmente nella propria porta dal capitano ucraino Yarmolenko. Tutto il resto sa di fair play autentico, più che buonista. Prima del calcio d’inizio, l’intero Cardiff city stadium a omaggiare la nazionale ucraina, con i suoi 2.000 sostenitori al seguito. E al fischio finale la corsa dei giocatorii: in primis verso il settore ospiti, lungo strascico di applausi. Tutti, perfino l’arbitro spagnolo Lahoz, vanno a consolare Zinchenko e compagni. Per loro c’era in palio qualcosa di ...

