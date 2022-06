Guerra in Ucraina: ecco tutti gli aggiornamenti del 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) La Guerra in Ucraina entra nel suo 104esimo giorno. Scopriamo, insieme, tutti i retroscena. Guerra in Ucraina: la posizione della Russia La Russia ha definito un “atto ostile” la chiusura dello spazio aereo da parte di alcuni Paesi europei per impedire la visita di Lavrov in Serbia. ù Le dure parole dell’ex presidente russo L’ex presidente russo Medvedev attacca gli occidentali: “Li odio, voglio farli sparire”. “Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev. Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un segnale di dialogo, non è un’apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia verso chi sta cercando con ... Leggi su zon (Di martedì 7 giugno 2022) Lainentra nel suo 104esimo giorno. Scopriamo, insieme,i retroscena.in: la posizione della Russia La Russia ha definito un “atto ostile” la chiusura dello spazio aereo da parte di alcuni Paesi europei per impedire la visita di Lavrov in Serbia. ù Le dure parole dell’ex presidente russo L’ex presidente russo Medvedev attacca gli occidentali: “Li odio, voglio farli sparire”. “Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev. Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un segnale di dialogo, non è un’apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia verso chi sta cercando con ...

