Fuggono dai carabinieri e si schiantano in curva: morto un 26enne (Di martedì 7 giugno 2022) Fuggono alla vista dei carabinieri e si schiantano contro un guardrail: è accaduto sulla Statale 7 bis (nota come Nola-Villa Literno), all'altezza di Gricignano d'Aversa (Caserta).L'auto, una Fiat Croma bianca con a... Leggi su today (Di martedì 7 giugno 2022)alla vista deie sicontro un guardrail: è accaduto sulla Statale 7 bis (nota come Nola-Villa Literno), all'altezza di Gricignano d'Aversa (Caserta).L'auto, una Fiat Croma bianca con a...

Advertising

PinoVaccaro77 : RT @4n1mo51t1som1n4: Il fútbol argentino ha uno storytelling che non ha eguali, ammantato di Masaniello usciti dalla penna di Osvaldo Soria… - nicolettagiust1 : RT @4n1mo51t1som1n4: Il fútbol argentino ha uno storytelling che non ha eguali, ammantato di Masaniello usciti dalla penna di Osvaldo Soria… - 4n1mo51t1som1n4 : Il fútbol argentino ha uno storytelling che non ha eguali, ammantato di Masaniello usciti dalla penna di Osvaldo So… - albertocaldana : RT @M_RSezione: Il 15 giugno, Porte Aperte/Open Doors lancerà un report dedicato al fenomeno della Chiesa profuga, che analizzerà le ragion… - ApaPortaAperta : RT @M_RSezione: Il 15 giugno, Porte Aperte/Open Doors lancerà un report dedicato al fenomeno della Chiesa profuga, che analizzerà le ragion… -