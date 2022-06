Franco126 e Loredana Bertè cantano “Mare Malinconia”

(Di martedì 7 giugno 2022) L’inedita collaborazione trasi cristallizza in un racconto sul coraggio e la sensibilità di una donna: quando esce “”? Esce venerdì 10 giugno il nuovo singolo di. Il testo è frutto della collaborazione tra, Pietro Di Dionisio e Giovanni e Maria De Cataldo. E poteva essere soload affiancare Franco nell’interpretazione di questa canzone che è come un’antica leggenda. La protagonista è una donna coraggiosa, sfrontatezza ma anche fragile. A fare da cornice alla storia c’è il, elemento simbolico e reale, che ...

Il nuovo singolo, che racconta il coraggio e la sensibilità di una donna, esce il 10 ...Foto copertina Francesco Coppola, grafica Valerio Bulla C'è singolo dell'estate e singolo dell'estate, e lo impariamo dalla collaborazione traBertè e. In una stagione in cui ogni artista gioca la carta del tormentone, con canzoni disimpegnate che puntano tutto sul ritmo e il sound che strizza l'occhiolino alla world ...L’inedita collaborazione tra Franco126 e Loredana Bertè si cristallizza in un racconto sul coraggio e la sensibilità di una donna Franco126 e Loredana Bertè: quando esce “Mare Malinconia” Esce ...La canzone sarà fuori venerdì 10 giugno. Mare Malinconia ha un taglio narrativo che sa di racconto popolare. Il testo, infatti, racconta la storia di una donna coraggiosa e fragile allo stesso tempo.