Covid | decima settimana di calo dei contagi in Italia A Bergamo giù anche i decessi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 giugno 2022)consecutiva didella curva delo; ci sono però alcuni segnali che sembrano confermare un prossimo appiattimento della curva e la fine della discesa. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 115.401 (-13,2% dai 132.919 del periodo precedente); media giornaliera 16.486 (da 18.988). Proseguequestaildei: i morti sono stati 403, mentre lunedì scorso ne contavamo 586. Scendono ancorai ricoveri, sia quelli nei reparti: ora 4.453 (erano 5.281), sia quelli in Terapia Intensiva: da 255 a 217. Diminuisceil numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 142 a 116. In decremento l’indice di occupazione nei reparti: ...