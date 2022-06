Colpo in via Epitaffio, rapinatori feriscono il benzinaio del distributore Tiber: caccia ai fuggitivi (Di martedì 7 giugno 2022) Stamattina, due rapinatori, molto probabilmente di giovane età, si sono presentati a bordo di uno scooter e hanno rapinato il distributore di carburanti Tiber di via Epitaffio, alle porte di Latina. Sono arrivati sul posto con tutte le brutte intenzioni. Impugnando un coltello hanno minacciato il gestore dell’ufficio e aggredendolo l’hanno costretto a consegnare tutti i soldi. Leggi anche: Roma, alta tensione a Regina Coeli: detenuti picchiano un secondino e gli rubano le chiavi L’aggressione Il rapinatore dopo avergli puntato il coltello, l’ha spinto contro la scrivania continuando a minacciarlo. Dopo aver preso tutti i soldi, sono poi saliti sullo scooter per fuggire via. Sul posto la Polizia e un’ambulanza del 118 che hanno prestato soccorso alla vittima. Al momento, le pattuglie della Questura, stanno ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Stamattina, due, molto probabilmente di giovane età, si sono presentati a bordo di uno scooter e hanno rapinato ildi carburantidi via, alle porte di Latina. Sono arrivati sul posto con tutte le brutte intenzioni. Impugnando un coltello hanno minacciato il gestore dell’ufficio e aggredendolo l’hanno costretto a consegnare tutti i soldi. Leggi anche: Roma, alta tensione a Regina Coeli: detenuti picchiano un secondino e gli rubano le chiavi L’aggressione Il rapinatore dopo avergli puntato il coltello, l’ha spinto contro la scrivania continuando a minacciarlo. Dopo aver preso tutti i soldi, sono poi saliti sullo scooter per fuggire via. Sul posto la Polizia e un’ambulanza del 118 che hanno prestato soccorso alla vittima. Al momento, le pattuglie della Questura, stanno ancora ...

