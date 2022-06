Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci conferma l'addio: «I fan sono dispiaciuti» (Di martedì 7 giugno 2022) Già da qualche tempo si parlava dell'addio di Elena Sofia Ricci a Che Dio ci aiuti, ma fino ad oggi non avevamo ancora avuto una conferma. L'interprete di Suor Angela, intervistata da La Repubblica, ha ammesso che sarà presente soltanto nei primi episodi della settima stagione, dopo di che sparirà dalle scene. Che Dio ci aiuti 7: Elena Sofia Ricci conferma l'addio Le riprese di Che Dio ci aiuti 7 devono ancora iniziare, ma i fan hanno già ricevuto una brutta doccia fredda: il personaggio di Suor Angela uscirà di scena. L'attrice che fin dall'inizio la interpreta, ovvero la bravissima Elena Sofia Ricci, ha ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 giugno 2022) Già da qualche tempo si parlava dell'dia Che Dio ci, ma fino ad oggi non avevamo ancora avuto una. L'interprete di Suor Angela, intervistata da La Repubblica, ha ammesso che sarà presente soltanto nei primi episodi della settima stagione, dopo di che sparirà dalle scene. Che Dio ci7:l'Le riprese di Che Dio ci7 devono ancora iniziare, ma i fan hanno già ricevuto una brutta doccia fredda: il personaggio di Suor Angela uscirà di scena. L'attrice che fin dall'inizio la interpreta, ovvero la bravissima, ha ...

CardRavasi : Se noi presentiamo preghiere a Dio non è per svelare a lui le nostre necessità e i nostri desideri, ma per chiarire… - fraversion : Elena Sofia Ricci conferma a Repubblica che dopo Che Dio ci aiuti 7 lascerà la serie. Prima l'addio di Terence Hil…