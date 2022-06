Addio a Clerici | un vero artista con la racchetta e con la penna - Sport - quotidiano net

(Di martedì 7 giugno 2022) Giannisi è spento ieri: l'ex tennista e giornalista aveva 91 anni di Leo Turrini Non parlerò di Gianni, spentosi ieri all'età di novantuno anni, come di un collega. Gli farei un torto.

Da lettore e da telespettatore, non di rado avevo l'impressione che nelle parole di Giannici fosse, sistematicamente, una felpata metafora della vita. Senza averlo mai incontrato, nemmeno ...a Gianni" Il Tennis Club Perugia ha accolto con dispiacere la notizia della scomparsa di Gianni, leggenda del giornalismo sportivo italiano: "È stato un grandissimo " dice ...Non parlerò di Gianni Clerici, spentosi ieri all’età di novantuno anni, come di un collega. Gli farei un torto. Campione di tennis in gioventù (due volte tricolore nel doppio insieme a Fausto Gardini, ...Si è spento ieri a Bellagio il grande Gianni Clerici, geniale scriba di tennis e di sport, “cantastorie instancabile” capace di raccontare dritti e rovesci dei “giovin signori” che ebbe modo di conosc ...