Vittima e carnefice a Palazzo Chigi (Di lunedì 6 giugno 2022) Un impiegato di Palazzo Chigi era stato preso di mira da un collega, un funzionario 65enne, poi arrestato e denunciato per stalking Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) Un impiegato diera stato preso di mira da un collega, un funzionario 65enne, poi arrestato e denunciato per stalking

Advertising

Ali_psy2 : RT @fantastichella: io vorrei che almeno si evitasse di cadere nella solita narrazione del lui carnefice lei vittima/poverina, ci reputo tr… - fantastichella : io vorrei che almeno si evitasse di cadere nella solita narrazione del lui carnefice lei vittima/poverina, ci reput… - Francy11412804 : RT @mariahshoney_: La verità è che è inutile far passare uno per carnefice e l’altra per vittima. La verità è che sia Jessica che Barù ci h… - TiFaiella : @GScuccimarri @Graziel28460337 Verissimo, ma secondo me nn è questo il caso. Nessuno è vittima né carnefice, è con… - PirolloLollo : Non sono #jeru, però alla luce di quanto successo io credo che la conclusione sia una: entrambi ci hanno marciato s… -