Traffico Roma del 06-06-2022 ore 18:30 (Di lunedì 6 giugno 2022) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione chiusa per incidente la via Aurelia all’altezza della Massimina in direzione Roma Ci sono code a partire da via di Malagrotta Traffico in fila per incidente sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo in direzione di quest’ultimo coinvolte tre auto si transita su una sola corsia sempre per incidente Ci sono code sulla Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale direzione centro in via Flaminia Verso il raccordo tra Corso di Francia e via roccalvecce sul raccordo molti tratti in cui si procede incolonnati in particolare nei quadranti Sud ed Est e intenso Anche il Traffico sulla tangenziale in entrambe le direzioni in particolare verso il Foro Italico con code da Tiburtina a Corso Francia iniziata da poco la cerimonia pubblica per l’anniversario ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione chiusa per incidente la via Aurelia all’altezza della Massimina in direzioneCi sono code a partire da via di Malagrottain fila per incidente sulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo in direzione di quest’ultimo coinvolte tre auto si transita su una sola corsia sempre per incidente Ci sono code sulla Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale direzione centro in via Flaminia Verso il raccordo tra Corso di Francia e via roccalvecce sul raccordo molti tratti in cui si procede incolonnati in particolare nei quadranti Sud ed Est e intenso Anche ilsulla tangenziale in entrambe le direzioni in particolare verso il Foro Italico con code da Tiburtina a Corso Francia iniziata da poco la cerimonia pubblica per l’anniversario ...

