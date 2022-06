Rivoluzione alla CNN (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo Zucker, la CNN raziona i banner The New York Times, pagina 1, di Michael M Grynbaum e John Koblin. L’onnipresente banner Breaking News della CNN è sparito, ora è riservato ai casi di eventi veramente urgenti. Sono scoraggiate le didascalie ironiche sullo schermo – Trump arrabbiato trasforma il briefing in una sessione di propaganda, per esempio. Gli show politici stanno cercando di ingaggiare voci più conservatrici e i produttori sono stati invitati a ignorare le reazioni su Twitter dell’estrema destra e dell’estrema sinistra. A un mese dall’inizio del suo mandato come nuovo capo della CNN, Chris Licht sta iniziando a lasciare il segno sulla rete di notizie di 24 ore che ha ereditato a maggio dall’ex presidente di spicco, Jeff Zucker. Finora, la Dottrina Licht è un cambiamento rispetto ai tempi di Zucker: meno clamore, più sfumature e uno sforzo raddoppiato per raggiungere gli ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo Zucker, la CNN raziona i banner The New York Times, pagina 1, di Michael M Grynbaum e John Koblin. L’onnipresente banner Breaking News della CNN è sparito, ora è riservato ai casi di eventi veramente urgenti. Sono scoraggiate le didascalie ironiche sullo schermo – Trump arrabbiato trasforma il briefing in una sessione di propaganda, per esempio. Gli show politici stanno cercando di ingaggiare voci più conservatrici e i produttori sono stati invitati a ignorare le reazioni su Twitter dell’estrema destra e dell’estrema sinistra. A un mese dall’inizio del suo mandato come nuovo capo della CNN, Chris Licht sta iniziando a lasciare il segno sulla rete di notizie di 24 ore che ha ereditato a maggio dall’ex presidente di spicco, Jeff Zucker. Finora, la Dottrina Licht è un cambiamento rispetto ai tempi di Zucker: meno clamore, più sfumature e uno sforzo raddoppiato per raggiungere gli ...

