Non è l'Arena, è panico: Massimo Giletti sviene in diretta, Alessandro Sallusti s'infuria e abbandona lo studio (Di lunedì 6 giugno 2022) L'ultima puntata di Non è l'Arena si è tenuta da Mosca, con un Massimo Giletti di nuovo in veste di corrispondente di guerra, a parlare con la portavoce degli esteri russo Marija Zacharova. Non è mancato niente a quest'ultima puntata: colpi di scena, dialoghi al vetriolo e due uscite di scena (una temporanea, l'altra definitiva per la puntata) di due protagonisti del teatro Gilettiano: Alessandro Sallusti e Giletti stesso. Massimo Giletti parla con Marija Zacharova, lei: "Arrivato una settimana fa sulla Terra" In diretta da mosca, Massimo Giletti tenta un confronto con la portavoce Marija Zacharova: si può dire che tenti perché non si può parlare di conforto, quanto più di una ...

Massimo Giletti, malore in diretta durante collegamento da Mosca. Myrta Merlino: 'Oddio aiutatelo' Malore in diretta per Massimo Giletti : il conduttore di Non è l'Arena ha avuto un mancamento mentre era in collegamento dalla Piazza Rossa di Mosca nel corso della puntata di domenica 5 giugno 2022. A spiegarlo, dopo una improvvisa interruzione della ... Massimo Giletti, in collegamento da Mosca, ha un mancamento in diretta: attimi di tensione a 'Non è l'Arena' Momenti di preoccupazione ieri, durante la trasmissione 'Non è L'arena' su La7, quando il conduttore Massimo Giletti ha avuto un mancamento, sottolineato in diretta dalle parole di Myrta Merlino e del deputato PD Emanuele Fiano. Dopo pochi minuti è lo ...