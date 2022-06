“Neanche per sbaglio” è il nuovo EP di Kento (Di lunedì 6 giugno 2022) , disponibile da venerdì 27 maggio in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap Records. Il rapper reggino torna oggi dopo l’ultimo lavoro “Barre Mixtape” del 2021 e un’intensa attività di divulgazione tra laboratori nelle carceri minorili, libri e web serie. Cinque nuove tracce contraddistinte dal suo inconfondibile flow e una varietà di beat e ospiti, dove i tre produttori Gian Flores, Shiny D e Krizoo, hanno confezionato un sound che spazia dalle sonorità più classiche alla dancehall fino a soluzioni più sperimentali e contemporanee. La profondità dei contenuti, elemento che da sempre contraddistingue i pezzi di Kento, si mescola a tematiche più ironiche e leggere, strofe e ritornelli scorrono tra citazioni, ricordi e un richiamo all’impegno e alla riflessione sociale. Due gli ospiti di questo lavoro: il giovane cantautore pugliese Junior V ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) , disponibile da venerdì 27 maggio in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap Records. Il rapper reggino torna oggi dopo l’ultimo lavoro “Barre Mixtape” del 2021 e un’intensa attività di divulgazione tra laboratori nelle carceri minorili, libri e web serie. Cinque nuove tracce contraddistinte dal suo inconfondibile flow e una varietà di beat e ospiti, dove i tre produttori Gian Flores, Shiny D e Krizoo, hanno confezionato un sound che spazia dalle sonorità più classiche alla dancehall fino a soluzioni più sperimentali e contemporanee. La profondità dei contenuti, elemento che da sempre contraddistingue i pezzi di, si mescola a tematiche più ironiche e leggere, strofe e ritornelli scorrono tra citazioni, ricordi e un richiamo all’impegno e alla riflessione sociale. Due gli ospiti di questo lavoro: il giovane cantautore pugliese Junior V ...

