I bagnini non si trovano, spiagge a rischio stop. I balneari: «Ne mancano almeno 3 o 4 mila» (Di lunedì 6 giugno 2022) C?era una volta il bagnino, principe del bagnasciuga e playboy per antonomasia delle spiagge italiane. C?era, perché quel lavoro un tempo ambìto, celebrato da serie tv... Leggi su ilmattino (Di lunedì 6 giugno 2022) C?era una volta il bagnino, principe del bagnasciuga e playboy per antonomasia delleitaliane. C?era, perché quel lavoro un tempo ambìto, celebrato da serie tv...

Giacinto_Bruno : I bagnini non si trovano, spiagge a rischio stop. I balneari: «Ne mancano almeno 3 o 4 mila» - forremvs : @ombranotturna io non sono per la violenza ma se puta caso questo dovesse iniziare ad annegare a mare, io farei in… - Laphroaig16y : RT @OfficialTozzi: Si sono appropriati dei litorali a vita, ci hanno costruito anche in cemento, non liberano la spiaggia nemmeno d'invern… - Alessiolitti : RT @OfficialTozzi: Si sono appropriati dei litorali a vita, ci hanno costruito anche in cemento, non liberano la spiaggia nemmeno d'invern… - marcullo02 : RT @kimonsjaer24: @marcullo02 Almeno in trasmissione st'anno non possono parlare dei bagnini italiani che han sculato l'Europeo. Già upgrad… -