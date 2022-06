Graduatorie GPS 2022 | laurea o diploma + 24 CFU non è titolo per inserimento in prima fascia Respinte le domande

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie GPS, lavori in corso per controllo titolo di accesso. Da fine giugno prime possibili pubblicazioni - ProDocente : Graduatorie GaE e GPS, docenti che conseguiranno specializzazione TFA sostegno saranno inseriti a pettine - orizzontescuola : Graduatorie GaE e GPS, docenti che conseguiranno specializzazione TFA sostegno saranno inseriti a pettine - SindacatoAsset : Graduatorie Gps: a breve la pubblicazione dei primi risultati - SindacatoAsset : Graduatorie docenti Gps: come scegliere le 150 scuole -

Sono scaduti il 31 maggio i termini per presentare domanda di inserimento e aggiornamento nelleprovinciali per le supplenze, edi istituto. Gli aspiranti attendono ora la pubblicazione dellesul sito internet dell'ufficio Scolastico della provincia ......concorsi ordinari in atto visto che in alcune classi di concorso e alcune regioni lea ... Tutto imperniato sulle, le cui operazioni si sono concluse lo scorso 31 maggio . In estate nuova ...Sono scaduti il 31 maggio i termini per presentare domanda di inserimento e aggiornamento nelle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze, e graduatorie di istituto. Gli aspiranti attendono ora la ...Sono scaduti il 31 maggio i termini per presentare domanda di inserimento e aggiornamento nelle GPS, graduatorie provinciali ...