Gnonto parla quattro lingue e gli piace studiare All’Inter faceva 200 km al giorno per allenarsi

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 giugno 2022) Sul Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti traccia un profilo di Wilfried, che a 18 anni e mezzo, sabato, ha esordito nella Nazionale di Mancini contro la Germania ed ha anche servito l’assist per il gol di Pellegrini. La sua storia parte da Baveno, nella provincia Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Lì hanno scelto di abitare i genitori, il padre Boris Noël e la madre Chantal. Lo racconta il padre. «Abitavamo in uno dei due appartamenti della parrocchia, accanto a quello di Don Alfredo Fomia, che ci aveva sposato nel 2000 e non cipagare l’affitto. Noi contraccambiavamo con dei lavori per la chiesa, della quale eravamo i custodi». Tre anni più tardi, nel vicino ospedale di Verbania, è nato Willy. Nel comune del Lago Maggiore tutti conoscono gli. La madre ha lavorato per 21 anni come cameriera al Grand Hotel Dino, ...