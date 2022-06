Advertising

L'Eco di Bergamo

...partecipativa del Teatro Sociale di Como è ancora una volta L'elisir d'amore di Gaetano, ...sulle scene ad ammaliare e a diffondere vitalità. Domenica 10 luglio è in programma uno ...... nessun compenso ma solo vitto e alloggio agli artisti, chee aumentano per adesioni. ... che allestirà per la giornata inaugurale il rarissimo atto unico 'Rita' di Gaetanonella ... «Donizetti on»: tornano le visite guidate del teatro Donizetti con la voce di Maurizio Donadoni Bergamo. Cinquantunomila presenze e oltre quattromila abbonamenti: 4.444 per la precisione. Il teatro Donizetti è ufficialmente tornato a essere la casa di tutta la comunità, degli amanti e dei ...Una ricca programmazione che copre un arco temporale che va da dicembre 2022 a maggio 2023, con appuntamenti suddivisi fra Teatro Donizetti e Teatro Sociale. La Fondazione Teatro Donizetti, con Comune ...