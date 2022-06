De Ligt dubbi sul futuro ma la Juventus lo vuole blindare (Di lunedì 6 giugno 2022) Come spesso capita le dichiarazioni dei calciatori in Nazionale fanno rumore. Perché si parla più liberamente, perché spesso gli argomenti trattano meno il campo e più gli scenari futuri con il proprio club. E le parole di Matthijs De Ligt dal ritiro dell’Olanda non sono state da meno: «Al momento sono in corso delle discussioni, quando arriverà il momento giusto, deciderò se rinnovare il contratto o se guardare altrove». Una posizione di attesa che non allarma la Juventus, ma mette in chiaro la voglia del difensore di tornare a lottare per gli obiettivi massimi. Che tradotto vuol dire scudetto e Champions League: «Ho sempre preso le decisioni in base al progetto sportivo e due quarti posti consecutivi non bastano. La Juventus è sempre un club che vuole e deve vincere. Personalmente questo è il mio anno migliore». ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Come spesso capita le dichiarazioni dei calciatori in Nazionale fanno rumore. Perché si parla più liberamente, perché spesso gli argomenti trattano meno il campo e più gli scenari futuri con il proprio club. E le parole di Matthijs Dedal ritiro dell’Olanda non sono state da meno: «Al momento sono in corso delle discussioni, quando arriverà il momento giusto, deciderò se rinnovare il contratto o se guardare altrove». Una posizione di attesa che non allarma la, ma mette in chiaro la voglia del difensore di tornare a lottare per gli obiettivi massimi. Che tradotto vuol dire scudetto e Champions League: «Ho sempre preso le decisioni in base al progetto sportivo e due quarti posti consecutivi non bastano. Laè sempre un club chee deve vincere. Personalmente questo è il mio anno migliore». ...

