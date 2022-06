Covid, oggi nel Lazio 1369 nuovi casi positivi e 3 decessi: i numeri dal territorio (Di lunedì 6 giugno 2022) Covid, Lazio. Continua senza sosta il monitoraggio dei casi Covid anche in questi giorni in cui il virus è ampiamente sotto controllo e la curva pandemica manifesta progressivamente il suo declino. Covid, i numeri sotto controllo nel Lazio Tuttavia, nonostante la relativa sicurezza sul fronte del virus e l’urgenza di altre questioni (Guerra, crisi energetica, imminente crisi alimentare), è bene continuare ad accompagnare la fuoriuscita dalla pandemia con un controllo quotidiano dei casi per rimanere sempre in allerta e non farsi cogliere impreparati. Ecco i dati per la giornata di oggi, lunedì 6 giugno. Leggi anche: Qualità della vita: Roma è una delle città peggiori per i bambini Il bollettino Covid di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022). Continua senza sosta il monitoraggio deianche in questi giorni in cui il virus è ampiamente sotto controllo e la curva pandemica manifesta progressivamente il suo declino., isotto controllo nelTuttavia, nonostante la relativa sicurezza sul fronte del virus e l’urgenza di altre questioni (Guerra, crisi energetica, imminente crisi alimentare), è bene continuare ad accompagnare la fuoriuscita dalla pandemia con un controllo quotidiano deiper rimanere sempre in allerta e non farsi cogliere impreparati. Ecco i dati per la giornata di, lunedì 6 giugno. Leggi anche: Qualità della vita: Roma è una delle città peggiori per i bambini Il bollettinodi ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - aupreta : Le finestre di distribuzione del film nell’industria audiovisiva post-Covid presentato oggi alla Camera e scaricabi… - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio 1369 nuovi casi positivi e 3 decessi: i numeri dal territorio - corrmezzogiorno : #Bari Covid, in Puglia 631 nuovi casi e un morto Positività al 9,5% -