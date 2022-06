Concorso Agenzia Dogane 1800 posti: profili professionali e prove d’esame (Di lunedì 6 giugno 2022) Nuove assunzioni in arrivo entro fine luglio con un nuovo Concorso Agenzia Dogane, finalizzato a coprire circa 1800 posti rimasti vacanti. Le assunzioni in programma, annunciate dallo stesso direttore dell’Agenzia, Marcello Minenna, saranno rivolte sia ai candidati in possesso di laurea, sia ai diplomati, e verranno così distribuite per area professionale: 927 unità di III area F1 (per i laureati) 869 unità di II area F3 (per i diplomati), per un totale di 1796 posti. Concorso Agenzia Dogane 2022, bando a luglio per 1800 posti Nel video seguente, il professor Giuseppe Cotruvo ha fornito alcune informazioni e anticipazioni utili in merito ai posti disponibili e alle ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 6 giugno 2022) Nuove assunzioni in arrivo entro fine luglio con un nuovo, finalizzato a coprire circarimasti vacanti. Le assunzioni in programma, annunciate dallo stesso direttore dell’, Marcello Minenna, saranno rivolte sia ai candidati in possesso di laurea, sia ai diplomati, e verranno così distribuite per area professionale: 927 unità di III area F1 (per i laureati) 869 unità di II area F3 (per i diplomati), per un totale di 17962022, bando a luglio perNel video seguente, il professor Giuseppe Cotruvo ha fornito alcune informazioni e anticipazioni utili in merito aidisponibili e alle ...

