Campionato Primavera femminile: Final Four in programma dal 10 al 12 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Juventus, Roma, Milan e Fiorentina si contenderanno il titolo del Campionato Primavera femminile nella Final Four in programma al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 10 al 12 giugno. Domani alle ore 15, presso la sede federale di Via Allegri 14, verrà effettuato il sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento delle due gare, che si disputeranno venerdì alle ore 11 e alle 17. Domenica alle 17 è invece previsto il calcio d’inizio della Finale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Juventus, Roma, Milan e Fiorentina si contenderanno il titolo delnellainal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 10 al 12. Domani alle ore 15, presso la sede federale di Via Allegri 14, verrà effettuato il sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento delle due gare, che si disputeranno venerdì alle ore 11 e alle 17. Domenica alle 17 è invece previsto il calcio d’inizio dellae. SportFace.

