8xmille? Piccolo spoiler | la risposta è ben più di 8 000

(Di lunedì 6 giugno 2022) Esiste almeno un caso in cui, quella che ha tutto l’aspetto di un’operazione matematica, 8x1000, non è affatto ciò che sembra. Il risultato dei fattori, in questo caso, non darà infatti un numero, ma...

Advertising

Cronache Fermane

..." conclude la dottoressa Monelli " che non ha esitato a sostenere la richiesta dei fondi... "Qual è il simbolo più importante di unpaese se non la Chiesa Noi viviamo in un mondo ......presso la parrocchia di San Salvatore e ristrutturata con 30mila euro provenienti dai fondi... Oggi ilAlessandro ha un anno ed è stato battezzato da Don Carmelo, il nuovo parroco della ... 8xmille Chiesa cattolica: la chiesa del Santissimo Sacramento e Rosario al centro della campagna Cei Questo il claim della nuova campagna di comunicazione 8xmille della Conferenza Episcopale Italiana ... grazie anche al sostegno di piccole e medie attività artigianali e industriali del territorio, è ...Sono piccole cose che ti rendono partecipe e secondo me è uno degli aspetti più rilevanti di questo progetto”. Grazie alle firme per l’8xmille alla Chiesa cattolica è stato possibile apportare ...