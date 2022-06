Qatar 2022, il Galles torna ai Mondiali dopo 64 anni. Fuori l’Ucraina (Di domenica 5 giugno 2022) Qatar 2022, il Galles supera nella finale dei playoff l’Ucraina e torna ai Mondiali dopo 64 anni di assenza Un autogol di Yarmolenko decide la sfida tra Galles e Ucraina, mandando così Bale e compagni ai Mondiali di Qatar 2022. I Gallesi torneranno a partecipare alla massima competizione per Nazionali dopo ben 64 anni di assenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022), ilsupera nella finale dei playoffai64di assenza Un autogol di Yarmolenko decide la sfida trae Ucraina, mandando così Bale e compagni aidi. Ii torneranno a partecipare alla massima competizione per Nazionaliben 64di assenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

