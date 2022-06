Nadal immenso, 14 titoli a Parigi (e 22 Slam). Ruud travolto in tre set «Il mio futuro? Continuerò a provarci e a lottare» (Di domenica 5 giugno 2022) Abbraccia il trofeo del Roland Garros come se fosse il primo Rafael Nadal, ma in realtà è il 14/o. Lo spagnolo in finale schianta Casper Ruud con un perentorio 6-3 6-3 6-0 e conquista... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 giugno 2022) Abbraccia il trofeo del Roland Garros come se fosse il primo Rafael, ma in realtà è il 14/o. Lo spagnolo in finale schianta Caspercon un perentorio 6-3 6-3 6-0 e conquista...

Advertising

angelomangiante : Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60… - sportmediaset : Immenso Nadal: è il re di Parigi per la 14ª volta, 22° titolo dello Slam #nadalruud #rolandgarros #sportmediaset… - fanpage : #Nadal semplicemente immenso! #RolandGarros per la 14esima volta nelle sue mani ?? - isainsolia : RT @angelomangiante: Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60 mo… - TOSADORIDANIELA : RT @sportmediaset: Immenso Nadal: è il re di Parigi per la 14ª volta, 22° titolo dello Slam #nadalruud #rolandgarros #sportmediaset https:… -