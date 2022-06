Mario Draghi, ecco perché il bis a Palazzo Chigi non conviene a nessuno (Di domenica 5 giugno 2022) Certo, i partiti fanno il loro gioco e le dichiarazioni dei loro leader non sono mai da prendere alla lettera. Non perché barino, ma perché il campo da gioco è mutevole e non lo disegnano solo le loro intenzioni ma anche le situazioni di fatto, che cambiano continuamente. Non si può non tener conto però di una circostanza verificatasi ieri: nel giro di poche ore i leader dei maggiori partiti italiani hanno sentito l'esigenza di sottolineare la loro indisponibilità a metter su un governo come quello attuale dopo le prossime politiche. «Lo dico con chiarezza: non saremo la protezione civile», così ha affermato Enrico Letta. E Matteo Salvini ha ribadito che «altri governi con il Pd non ce ne saranno più». In un forum dell'Ansa, qualche ora prima degli altri, anche Giuseppe Conte aveva detto «no a un governo di unità nazionale dopo le elezioni». Quanto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Certo, i partiti fanno il loro gioco e le dichiarazioni dei loro leader non sono mai da prendere alla lettera. Nonbarino, mail campo da gioco è mutevole e non lo disegnano solo le loro intenzioni ma anche le situazioni di fatto, che cambiano continuamente. Non si può non tener conto però di una circostanza verificatasi ieri: nel giro di poche ore i leader dei maggiori partiti italiani hanno sentito l'esigenza di sottolineare la loro indisponibilità a metter su un governo come quello attuale dopo le prossime politiche. «Lo dico con chiarezza: non saremo la protezione civile», così ha affermato Enrico Letta. E Matteo Salvini ha ribadito che «altri governi con il Pd non ce ne saranno più». In un forum dell'Ansa, qualche ora prima degli altri, anche Giuseppe Conte aveva detto «no a un governo di unità nazionale dopo le elezioni». Quanto a ...

