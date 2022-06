Makarska | Cocciaretto a caccia del titolo

Advertising

infoitsport : A Makarska Cocciaretto mette i quarti nel mirino - infoitsport : Makarska: obiettivo semifinali per Cocciaretto - infoitsport : Wta 125 Makarska 2022: Cocciaretto piega Schmiedlova e accede in finale - infoitsport : Makarska: Cocciaretto mette la finale nel mirino - infoitsport : Cocciaretto vince ancora al torneo di Makarska è in finale -

Elisabettasi qualifica per la finale del torneo WTA 125 di, Croazia (in sostanza, una specie di porta d'accesso al circuito vero e proprio, con caratteristiche a metà tra i WTA veri e ...Elisabettaè tornata e non stenta a mostrarlo al mondo intero. La tennista italiana ha piegato la ... riuscendo a imporsi per 7 - 6(7), 6 - 1 in semifinale al Wta 125 di202 2 . ...Sabato Cocciaretto affronterà in semifinale la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, n.92 WTA e quinta testa di serie. Elisabetta Cocciaretto ha staccato il pass per le semifinali del “Makarska Open”, W ...Tra la 21enne di Fermo e la coetanea di Rennes non ci sono precedenti Elisabetta Cocciaretto ha staccato il pass per i quarti di finale del “Makarska Open”, WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila ...