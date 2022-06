Lo scambio tra PSG e Barca non convince: ne approfitta la Juve (Di domenica 5 giugno 2022) L’ipotesi di un pazzo scambio tra Barcellona e PSG poteva smuovere le acque del mercato. Il no secco dei blaugrana, invece, tiene aperte le speranze della Juventus La volontà dei… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 5 giugno 2022) L’ipotesi di un pazzotra Barcellona e PSG poteva smuovere le acque del mercato. Il no secco dei blaugrana, invece, tiene aperte le speranze dellantus La volontà dei… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - LuigiBevilacq17 : RT @tommasoarmando2: Battibecco tra concorrenti per un mancato scambio di borracce. Coppi e Bartali ne sarebbero fieri? E Coppi sarebbe sta… - GioGioInter : RT @tommasoarmando2: Battibecco tra concorrenti per un mancato scambio di borracce. Coppi e Bartali ne sarebbero fieri? E Coppi sarebbe sta… - Dottor_Strowman : RT @tommasoarmando2: Battibecco tra concorrenti per un mancato scambio di borracce. Coppi e Bartali ne sarebbero fieri? E Coppi sarebbe sta… - Angela23763271 : RT @claudiovelardi: Uno scherzoso scambio di battute (con qualche considerazione seria) tra me e ?@FrancescomerloI? stamattina su ?@repubbl… -