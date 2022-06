L’embargo sul petrolio mette a rischio 8000 lavoratori siciliani (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 05 giu – L’oda d’urto di quello che si è deciso a Bruxelles sul petrolio russo rischia di travolgere la Sicilia. Strano ma vero. A Priolo c’è, infatti, la grande raffineria Isab che dà lavoro a mille persone direttamente e altre 2.500 nell’indotto ed è di proprietà della russa Lukoil che la controlla attraverso la holding svizzera Litasco. Dall’inizio della guerra in Ucraina a Priolo si utilizza solo petrolio proveniente dalla Russia che arriva via nave. Oggi i sindacati, ma non solo, temono che L’embargo possa portare alla chiusura dello stabilimento con un effetto domino su tutto il petrolchimico siciliano. Andiamo con ordine. L’embargo sul petrolio Il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca prevede tra otto mesi (e dal 2024 per la Bulgaria) lo stop a greggio e prodotti raffinati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 05 giu – L’oda d’urto di quello che si è deciso a Bruxelles sulrusso rischia di travolgere la Sicilia. Strano ma vero. A Priolo c’è, infatti, la grande raffineria Isab che dà lavoro a mille persone direttamente e altre 2.500 nell’indotto ed è di proprietà della russa Lukoil che la controlla attraverso la holding svizzera Litasco. Dall’inizio della guerra in Ucraina a Priolo si utilizza soloproveniente dalla Russia che arriva via nave. Oggi i sindacati, ma non solo, temono chepossa portare alla chiusura dello stabilimento con un effetto domino su tutto il petrolchimico siciliano. Andiamo con ordine.sulIl sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca prevede tra otto mesi (e dal 2024 per la Bulgaria) lo stop a greggio e prodotti raffinati ...

Advertising

AngeloCiocca : Orban blocca sesto pacchetto sanzioni Ue (quindi l’embargo sul petrolio alla Russia). Cosa vi dicevo qualche giorno… - AngeloCiocca : Due pesi e due misure. Se Orban blocca l’embargo sul gas e sul petrolio si grida al “cattivo”, anche se sotto sotto… - Ultron65 : RT @tempoweb: Entrano in vigore le #sanzioni #Ue alla #Russia ma l'#embargo sul #petrolio ci sarà tra sei mesi #russia #ucraina #petrolio #… - Man58792690 : RT @ReboAlexa: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta discutendo sanzioni contro l'Ungheria per aver respinto l'embargo sul pet… - RenzoCianchetti : RT @ReboAlexa: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta discutendo sanzioni contro l'Ungheria per aver respinto l'embargo sul pet… -