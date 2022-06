Gabriele Muccino: «Non vedo mio fratello dal 2007, con lui ho vissuto un lutto. Mi ha scarnificato» (Di domenica 5 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Gabriele Muccino. Ha vinto da poco il Nastro d’Argento, ex aequo con «Le fate ignoranti», con la sua «A casa tutti bene», di cui sta girando la seconda stagione. Racconta che da ragazzo era balbuziente. «Balbettavo — molto più di oggi — e questa cosa distraeva: che si trattasse della persona che volevo affascinare o di una che volevo anche solo semplicemente intrattenere». Il film che lo ha consacrato al grande pubblico è stato «L’ultimo bacio», con Stefano Accorsi come protagonista. «Quel personaggio ero io, completamente. Dopo il mio primo film Ecco fatto e, soprattutto, dopo Come te nessuno mai, ero io a ritrovarmi in una storia che richiedeva delle responsabilità, improvvisamente circondato da tante Martina Stella. Quello che però non sapevo era che molte altre persone fossero simili a me. La mia unicità non era ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista. Ha vinto da poco il Nastro d’Argento, ex aequo con «Le fate ignoranti», con la sua «A casa tutti bene», di cui sta girando la seconda stagione. Racconta che da ragazzo era balbuziente. «Balbettavo — molto più di oggi — e questa cosa distraeva: che si trattasse della persona che volevo affascinare o di una che volevo anche solo semplicemente intrattenere». Il film che lo ha consacrato al grande pubblico è stato «L’ultimo bacio», con Stefano Accorsi come protagonista. «Quel personaggio ero io, completamente. Dopo il mio primo film Ecco fatto e, soprattutto, dopo Come te nessuno mai, ero io a ritrovarmi in una storia che richiedeva delle responsabilità, improvvisamente circondato da tante Martina Stella. Quello che però non sapevo era che molte altre persone fossero simili a me. La mia unicità non era ...

